Зеленського, як і Порошенко, погубить лукавство — політолог

Самий смішний лепет порохоботов в цій справі з розмовою Порошенко і Путіна — це белькотіння про мову дипломатії. Дурні не розуміють, що коли у вас відрізали Крим і вторглися на Донбас, то це війна, а не дипломатія. .

Але Порошенко тому і програв влада, бо на публіку кричав, що війна, а в кулуарах вирішував свої справи саме таким чином — «обіймаю, тисну руку».

Саме це лукавство і відвернуло від нього людей, крім самих упоротых армовиром.

І саме лукавство погубить і Зеленського.

Тому що, коли ти переїжджаєш на держдачу, то робиш назад тому, що декларував на виборах.

Або, коли говориш, що тебе не цікавлять тендеру на дороги, то відкриваєш шлях до величезного крадіжки свого злодійського оточення, яке прийшовши до влади відразу побігла до корупціонерів, щоб увійти до теми.

Або, коли кричав, що проведеш лібералізацію та зменшення тиску на бізнес, а фактично проводиться політика удушення дрібного і середнього бізнесу на користь великого.

Тому, порохоботы, не нийте, Зеленського будуть мати точно так само, як зараз Порошенко. Хоча, хто його має, так, цирк на публіку.

Справжні зміни почнуться тоді, коли колишні президенти будуть сідати. І не в тепле крісло на топових телеканалах, а у в’язницю. За лукавство, порушення законів і зрада державних інтересів.