У Києві водій-хам вирішив, що червоного світла світлофора для нього не існує (відео)

Під час руху по одній з вулиць він ледь не збив пішохода

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на сторінку у Facebook спільноти “Київ оперативний”.

Зокрема, на одному зі світлофорів зупинились автомобілів, але водій “Шкоди” вирішив, що червоне світло не для нього. Саме в цей час пішохідним переходом йшов чоловік, але “Шкода” ледь не збила його.

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