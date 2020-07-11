Про що тепер мріяти Путіну?

Отримавши «тріумфальну» підтримку свого «обнулення», президент Росії тепер нічого не може запропонувати своєму народові, крім зовнішніх перемог.

Контури нової зовнішньої політики Росії були позначені відразу ж після «всенародного голосування» за поправки до Конституції РФ. Володимир Путін 2 липня, буквально на наступний день після цього настільки значимого для нього події, виступаючи на засіданні Російського організаційного комітету «Перемога», після слів подяки росіянам за те, що вони підтримали його поправки, заявив: «…усі разом ми ніколи не дозволимо переписати значення та підсумки Перемоги, применшити подвиг радянських людей, які відстояли Батьківщину і врятували народи Європи…».

«За своїм планам, — продовжив він, — нацисти готували колонізацію земель Радянського Союзу, а всіх, хто жив тут, — слов’ян, людей інших національностей, — збиралися знищити або перетворити на рабів, позбавити своєї мови, культури. Ці злочини нацистів та їхніх поплічників, геноцид стосовно народів Радянського Союзу не мають терміну давності. І така оцінка повинна бути непорушною в нашому законодавстві і в системі міжнародного права».

Після цього глава російського держави попросив колег з відповідних відомств над цим подумати і постійно вести роботу в цьому напрямку».

«Колеги з відповідних відомств», природно, не змусили себе довго чекати. Вже 3 липня глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін в інтерв’ю розвинув тези верховного головнокомандувача в потрібному напрямку. За словами Бастрикіна, завдання Слідчого комітету зараз полягає в тому, щоб, «неухильно дотримуючись принципу невідворотності покарання за злочини проти людяності, затвердженим в Статуті міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі і дав початок міжнародного кримінального права, досліджувати всі обставини вчиненого і зробити висновки».

Потім він розповів, що зараз заново розслідуються злочини проти мирного населення, вчинені нацистами в 1943-44 роках, зокрема, в Ростовській і Новгородській областях. Мова, по суті, йде про те, що слідчі СК РФ віддадуть свої сили роботі, яку, взагалі-то, повинні займатися професійні історики. А саме, ексгумацією та упізнанням останків тисяч людей, із залученням фахівців з генетичної експертизи і роботою з купою архівних матеріалів… З чого ймовірно повинен слідувати висновок, що у Слідчого комітету сьогодні, мабуть, немає більш важливих завдань…

Для тих, хто сприймає все сказане Путіним та його колегами буквально, але одночасно хоча б у загальних рисах знайомий з згаданим всує президентом РФ міжнародним правом, все це виглядає досить дивно. Хоча б тому, що, згідно цього самого права, військові злочини та геноцид і без грізно зведених до перенісся брови російського головнокомандувача не мають терміну давності. Я вже навіть не кажу про таку деталь, що більшості тих, хто скоїв злочини проти людяності в часи Другої світової вже просто немає на цьому світі, а наймолодшим з них (якщо вони ще живі), як мінімум, добре за дев’яносто…

Характерно, що сам Бастрикін, у згаданому інтерв’ю обмовився, помітивши, що останні кримінальні процеси подібного роду проводилися в СРСР аж у 1980-ті роки.

Питається, навіщо зараз, через 30 років після розпаду СРСР і 76-77 років після здійснення цих злочинів, продовжувати війну з тінями минулого, давно засудженими усім прогресивним людством?

Природно, у президента Росії і його «колег з відповідних відомств» відповідь на це питання напоготові. Той же Бастрикін у своєму інтерв’ю очікувано згадав «офіційні особи країн Заходу», які, за його словами, навмисно ігнорують «ключову роль СРСР у перемозі над фашизмом», а також країни Прибалтики і Україну, де намагаються представити героями тих, хто здійснював звірячі злочини проти цивільного населення».

Якщо згадати, що зовнішня політика, особливо для лідерів країн імперського типу (а сучасна Росія є саме такою країною), завжди є продовженням внутрішньої (особливо, коли народові крім пам’яті про велике минуле запропонувати нічого), то все одразу стає на свої місця.

Якщо розглядати наведені вище заяви Путіна і його колег в такому світлі, то картина найближчого майбутнього вимальовується досить невтішна.

Отримавши офіційні 77,92% народної підтримки обнулення свого правління, а значить і можливості залишатися на вершині влади ще, як мінімум, до 2036 року, Путін сьогодні нічого не може запропонувати своєму народові крім зовнішніх перемог. Не випадково дехто з челяді, навколишнього його престол, в ці дні знову заспівав войовничі пісні в дусі «наша армія сильна, охороняє світ вона»

Звичайно, подібні висловлювання з російської сторони можна було б трактувати як відповідь командувачу ВМС України Олексію Неижпапе, який заявив про підготовку повномасштабних бойових дій з Росією і пообіцяв повернути український флот в Севастополь. Однак справа не стільки в тих чи інших заявах українських військових чи політиків, а, в першу чергу, в ситуації в самій Росії, як вона склалася після «обнуління» Конституції.

Строго кажучи, в політичному плані після цього дійства в РФ рівним рахунком нічого не змінилося. Політична система принципово залишилася та ж, що і до плебісциту. На чолі неї все той же чоловік. Інша справа, що особисто для Путіна, ймовірно, багато чого змінилося. Враховуючи, яке значення він завжди надавав формальним процедурам, тепер після «всеросійського голосування» він, швидше за все, переконаний, що має карт-бланш.

Звичайно, Путін не наївний університетський викладач юриспруденції. Він прекрасно знає, як були отримані ті 78% «за» за результатами цього плебісциту. Думаю, у нього не було і немає жодних сумнівів щодо того, що якщо б противники поправок отримали б на ТБ хоча б 10% того часу для агітації за свою позицію, яку мали його прихильники, то навіть результат у 50% голосів не був би гарантований. Саме тому тих, хто був «проти» на ТБ і не пустили взагалі.

Про маніпуляції з онлайн-голосуванням, «малювання» будь-яких потрібних результатів у деяких північнокавказьких республіках, Тиві, Татарстані і Кузбасі — взагалі мовчимо, просто тому що до цього ми вже давно звикли, як до якоїсь неминучої похибки на будь-яких загальноукраїнських виборах.

Але для Путіна все це несуттєві дрібниці — «галочка» легітимності від народу отримана, а як — не настільки важливо. Він вважає, що цей «штампик» дає право діяти набагато більш рішуче.

Однак він прекрасно усвідомлює, що часу в нього обмаль, тому що наслідки масового безробіття, низки банкрутств з-за нинішньої економічної кризи треба терміново чимось прикрити. І зробити це можна тільки давно випробуваними на зовнішній арені засобами.

Мабуть зовсім не випадково, буквально через два дні після «переможного» виступу президента 2 липня, пролунав прогноз колишнього прем’єр-міністра ДНР» і голови правління «Союзу добровольців Донбасу» Олександра Бородая, про те, що невизнані «народні республіки» стануть частиною РФ вже не тільки де-факто, як зараз, але і де-юре.

І тут я цілком готовий повірити в такий сценарій, благо Кремлю провернути зараз подібну операцію — раз плюнути. З російської сторони, наприклад, може бути заявлено, що Україна не хоче виконувати Мінські угоди, а ми, мовляв, так довго цього чекали, сподівалися. А в Києві знову виправдовують нацистських пособників, а в ЛДНР ніяк не можуть з цим миритися і ось бачите — знову проводять референдум про вступ в Росію. За його результатами абсолютно несподівано 95%-99% висловляться «за»… Не можемо ж ми кинути наших братів у цих «республіках», знемагаючих під п’ятою «бандерівської влади»?

Довго Кремлю все це зробити з його-то досвідом проведення подібних референдумів» — питання риторичне. Очевидно, що в Москві вже попрощалися з надією, що молодого недосвідченого Зеленського можна буде примусити виконувати Мінські угоди, змушене підписані Україною під тиском переляканих західних «партнерів» і під акомпанемент пострілів танкових гармат «ихтамнетов» на початку 2015 року.

Нових санкцій Заходу за приєднання ДНР і ЛНР Кремль не боїться, тим більше, що з високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що найбільш чутливою для нього заходи — відключення Росії від SWIFT (міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів) — не буде і після цього.

Таким чином для того, щоб зробити такий бажаний подарунок імперському більшості в Росії, як приєднання до її території тепер ще і ДНР з ЛНР, особливих зусиль з боку Москви й не потрібно.

Однак штука в тому, що падіння економіки і зубожіння населення в Росії в ході поточної кризи може бути таким, що одного цього кроку може виявитися недостатньо. Саме тому, судячи за деякими ознаками (наприклад, 29 червня президент РФ підписав указ про проведення військових зборів резервістів в той момент, коли число інфікованих ковидом тільки за офіційними даними, досягла в країні майже 700 тисяч чоловік), в Кремлі розглядають і інші, набагато більш ризиковані та небезпечні «подарунки». Недарма з’явилися чутки щодо ідеї пробити «коридор» з ДНР-ЛНР в Крим через три українські області — Донецьку, Запорізьку і Херсонську, з захопленням джерел води в останній для наповнення Північно-Кримського каналу з Дніпра.

Звичайно, цей сценарій навіть в нинішніх умовах означає повномасштабну війну з Україною, набагато більше, ніж в 2014 році, мобілізованої і підготовленої у військовому відношенні. До того ж, з високою ймовірністю втручання у такий конфлікт (як мінімум, на рівні поставок зброї та добровольців), частини європейських країн. Американське озброєння Україна отримує і зараз. Відповідно, цей сценарій, незалежно від того, як знову поведуть себе миролюбні Німеччина і Франція, загрожує перерости у велику європейську війну.

Враховуючи ж, м’яко кажучи, напружені відносини між Росією і Туреччиною, не можна виключати, що у разі загострення російсько-української війни, друга за чисельністю армія НАТО, міць якої Москва вже випробувала на собі і в Сирії, і в Лівії, виступить аж ніяк не на боці РФ.

Тобто ризик розростання подібної війни величезний, і Путін не може цього не усвідомлювати. З іншого боку, історія показує, що незмінні авторитарні правителі схильні переоцінювати свої сили і недооцінювати своїх супротивників. Що візьме гору в Кремлі на цей раз — авантюризм або тверезий розрахунок — поки передбачити складно. Вважаю, що шанси тут приблизно 50 на 50.