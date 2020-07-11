Комаровський запропонував радикальний спосіб захисту від COVID-19 людей з групи ризику

Лікар Євген Комаровський вважає, що в Україні було би правильно вести жорсткі обмеження для людей, які потрапляють в групу ризику заразитися коронавірусом.

В інтерв’ю YouTube-каналу «Politeka Online» він заявив, що для пенсіонерів можна було б виділити певний час, в який вони мали б можливість відвідувати супермаркети і аптеки – наприклад, з 8 до 9 ранку.

«Чому не можна зробити так, щоб перший годину роботи після відкриття супермаркети та аптеки брали тільки літніх людей, а щоб після 9 ранку жоден пенсіонер не мав можливості зайти нікуди?» – зазначив лікар.

Комаровський вважає, що державна політика в цьому питанні зараз є дуже сумнівною.

«Замість того, щоб нагнітати, нам треба по пунктах розібратися, що потрібно зробити, щоб захистити групи ризику. Діти не є групою ризику. Молодь не є групою ризику. Закрити школи і інститути – це страшна помилка. Зупинити виробництво, де працюють молоді люди… втратити купу грошей, які можна було б вкласти в турботу про стареньких. Тут державна політика, м’яко кажучи, дуже сумнівна», – переконаний він.