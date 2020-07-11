У Авакова придумали, як залізти в кишеню власників авто

У Міністерстві внутрішніх справ України вирішили зробити неможливим постановку на облік в звичайному процесі авто з-за кордону. З’явилася петиція проти нововведення.

Про це повідомляє аналітичний портал «Хвиля».

Так, на офіційному сайті МВС України знаходиться повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», йдеться в тексті петиції.

Зазначається, що проект закону є тільки новою маніпуляцією проти рядового споживача автомобільного ринку і для «викачування» грошей, адже обмеження торкнуться абсолютно всіх авто з-за кордону, що мають незначні пошкодження (капот, бампер, невеликі вм’ятини кузова і т. д.).

Важливими і суттєвими в цьому проекті постанови є два коротких абзаців, які заховані серед інших суперечливих моментів, а саме:

«Документи, видані іноземними уповноваженими органами, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову».

«Документ, який засвідчує, що транспортний засіб підлягає утилізації, не є документом, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу».

Петиція допоможе запобігти утискання інтересів громадян України та створення нових перешкод при купівлі доступних авто, посилання тут.