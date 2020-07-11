З Ляшка і Тимошенко у передвиборчій поїздці трапився конфуз

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко і Юлія Тимошенко влаштували агітаційну поїздку по Чернігівській області. Відео розміщено на сторінці Ляшко у Facebook.

Політики провели спільний стрім з автомобіля по дорозі з міста Ічня, але стався конфуз.

Ляшко був за кермом, його знімала камера, і все йшло гладко. Потім він вирішив передати камеру Тимошенко. Техніка перекинулася і зображення у тих, хто дивився відео, політик стала говорити «догори ногами».

Лідери партій не відразу помітили, що сталося.