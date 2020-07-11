ВАКС призначив до розгляду справу екс-нардепа Валерія Іщенко

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справи за обвинуваченням колишнього народного депутата від фракції «Блоку Петра Порошенко» Валерія Іщенко, його екс-радника і колишнього позаштатного радника глави Адміністрації президента України Бориса Ложкіна, ресторатора Михайла Бейліна.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Таке рішення 10 липня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«20 липня почнеться розгляд по суті справи щодо екс-нардепа та ще двох осіб, обвинувачених у корупційних злочинах особливої тяжкості», – інформують у прокуратурі.

За інформацією САП, 10 липня відбулося підготовче засідання у справі і за його результатами обвинувальний акт призначили до розгляду по суті на 20 липня.

За версією слідства, в 2015 році бізнесмен Олексій Біленький звернувся до діючого в той час нардепа Іщенко з проханням у сприянні організації схеми постачання метизної продукції в «Укрзалізниці» за удвічі завищеними цінами. Той погодився надати сприяння у вчиненні злочину, зокрема радами, фінансовими ресурсами і своїми діловими зв’язками. У той же час помічник Іщенко також долучається до скоєння злочину – виконує доручення нардепа за фінансів і консультує інших учасників схеми.

Сам Іщенко звернувся до Бейлину, щоб він вплинув на посадових осіб ДП «Укрзалізничпостач». Службовці ДП повинні були забезпечити перемогу на торгах і укладання договору постачання метизної продукції за бажаною для учасників злочинної ціною. За результатами посадові особи «УЗ» допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти в тендері, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, у той час майже вдвічі перевищували середньоринкові. В результаті, за версією слідства, УЗ було завдано майнову шкоду в розмірі понад 20 млн грн.