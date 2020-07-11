На Шулявском мосту в Киеве ограничат движение транспорта

С 9 июля в Киеве частично ограничат движение транспорта на Шулявском мосту. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева».

«В связи с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжению асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода, произойдет частичное ограничение движения транспортных средств по путепроводу», – говорится в сообщении.

Работы планируется выполнить за 8-10 дней.

Ранее сообщалось, что на Южном мосту в Киеве в ночное время с 3 июля по 30 августа частично ограничено движение транспорта. Работники КП «Киевавтодормост» начали здесь текущий ремонт покрытия. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения.

: data.ua