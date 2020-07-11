Саакашвілі про колишнього прем’єра РФ: Прізвище Медведєв, а так – комашка реально

Екс-президент і колишній прем’єр Росії Дмитро Медведєв був «ніяким» політиком. Про це заявив голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі, передає видання «ГОРДОН».

«Медведєв був ніякий. Прізвище Медведєв, а так – комашка реально», – сказав він.

За його словами, нещодавній прем’єр-міністр країни-агресора – «раб за природою».

Український чиновник вважає, що росіянин живе за принципом «всім догоджати без вилучення».

«У перший раз, коли я його побачив, він мені почав клястися в любові до Джорджу Бушу… Я кажу: «Візьми телефон і подзвони Бушу». Він говорить: «У нього через три дні день народження – треба, щоб ви його привітали. Це дуже гарний чоловік, я його дуже поважаю», – розповів Саакашвілі.