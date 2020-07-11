Українці заплатять податки за машини: у «Слуги народу» підготували рішення

В Україні пропонують кардинально змінити перелік машин, за які власникам доведеться платити по 25 тисяч грн на рік. Відповідний законопроект під номером 3704 зареєстрував ряд народних депутатів від «Слуги народу».

Як хочуть змінити закон

Зараз платити податки повинні тільки ті, чиї авто коштують від 1,7 млн грн (еквівалент 375 мінімалок), а вік транспорту – до п’яти років. Згідно із законопроектом №3704, ці вимоги істотно змінять.

«Слуги народу» пропонують скоротити вартість машин, за які потрібно платити, до 200 мінімалок (зараз 944 тис. грн). Вік авто збільшать при цьому до 8 років. В результаті кількість платників різко збільшиться.

Віддати доведеться 25 тис. грн раз в рік. Зібрані гроші частково можуть дозволити компенсувати скорочення бюджетних надходжень після скасування акцизу при розмитненні авто, яке також передбачене у згаданому законопроекті.

Хто буде платити податок:

власники машин, вік яких складає до 8 років;

при цьому вартість авто становить до 200 мінімалок (в 2020 році це 944 тис. грн).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства раз на рік публікує перелік марок автомобілів, за які потрібно платити податок. Якщо не встигнути протягом 60 днів, сума податку буде зростати. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так званий податкову заставу).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Більш того, податківці мають право забрати автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власнику автомобіля. Щоправда, така ситуація – велика рідкість. Часто боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

Податковий експерт Валентина Заєць розповідає: такий податок сплачується за «елітні авто» і великі (від 300 квадратних метрів) квартири. Кардинальне зниження вартості машин, за які потрібно платити податок, цей принцип змінить.

«Потрібно розуміти, чому пропонують саме 200 мінімальних зарплат? Чому не 210? Чому не 150? Є методика? Якщо мова йде про елітних авто, можливо, в такому випадку потрібно прив’язуватися не до ціни, а саме до класу автомобіля і його віці?» – уточнює вона.

Автоюрист Денис Коваленко розповідає, що платники податку звільняються від відповідальності у разі, якщо з якоїсь причини не отримали «лист» з повідомленням про оплату. Але з іншого боку, податківці мають право нарахувати несплачену суму протягом трьох років. Так, якщо не заплатили в цьому році з-за неуважних податківців, цілком можливо, що в наступному доведеться платити в подвійному розмірі.

Новий податок компенсує скасування акцизу

З одного боку, «слуги народу» пропонують повністю скасувати акциз на ввезені автомобілі, а з іншого – змусять платити податки тих, у кого вже є машини.

Так, акциз на авто пропонують скасувати з січня 2021-го для всіх. Навіть ті українці, які ввезли «єврономера» у 2015-му і все це час з порушенням закону відмовлялися розмитнювати свою покупку, звільняться від акцизу.

Така норма має дискримінаційні ознаки, впевнена юрист Ольга Ніколаєнко. Припустимо, два українця ввезли в один день дві іномарки. Обидва прострочили термін розмитнення, але в 2018-му для них взяли пільгові умови і запропонували розмитнити за спеціальними умовами. Один сплатив акциз, ПДВ і мито, а другий відмовився. Тепер же виявиться, що останньому не доведеться платити акциз, так як його скасують.

Якщо законопроект приймуть, то вже наступного року тисячі українців, які раніше не платили за своє авто, змушені будуть віддати 25 тисяч гривень податку. Натомість в майбутньому можуть подешевшати авто, так як за них не доведеться платити акциз.

Олександр Литвин