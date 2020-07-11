Відкритий виклик: Греція прокоментувала ситуацію з собором Святої Софії

Міністр культури і спорту Греції Ліна Мендоні назвала «відкритим викликом всьому цивілізованому світу» рішення Туреччини перетворити стамбульський собор Святої Софії на мечеть.

Нагадаємо, що державна рада Туреччини анулював рішення від 1934 року про перетворення собору Святої Софії в музей. Відразу після цього президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав указ про перетворення собору в мечеть і початку там мусульманських богослужінь.

«На наступний день після зауважень ЮНЕСКО про серйозні інституційні перешкоди для зміни статусу собору Святої Софії, з музею в ісламську мечеть, було винесено постанову турецького суду, яке повністю підтверджує, що в сусідній країні немає незалежного правосуддя. Це наслідки президентської влади», — заявила Мендоні.

«Сьогоднішнє рішення, результат політичної волі президента Ердогана, є відкритим викликом всьому цивілізованому світу, який визнає унікальну цінність і універсальність пам’ятника», — підкреслила чиновниця Греції. При цьому міністр заявила, що ніхто не намагається втручатися у внутрішні справи Туреччини. «Однак собор Святої Софії, розташований на її території в Стамбулі, є пам’яткою всього людства, незалежно від релігії. Націоналізм, яким керується президент Ердоган, — неправильний радник, відкинув свою країну на шість століть тому», — зазначила Мендоні.