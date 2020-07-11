Військкомати не винні: у ВСУ відреагували на скандал із закликом випускників в армію

Кияни, які закінчили бакалавратуру, були викликані на призовну комісію, де їх, незважаючи на досягнуті Міносвіти та Генштабу ЗСУ домовленості про надання відстрочки від служби для вступу в магістратуру, призвали в армію.

Хоча людей викликали «без речей», після рішення комісії їм обмежили свободу пересування і вказали на місця для ночівлі. Поліцію, кілька разів приезжавшую на виклики про незаконне позбавлення волі, військові на територію не пустили. Зазначимо, що це не ховаються від призову втікачі, яких ловить поліція, а сумлінно прийшли за повістками молоді люди.

Про цю ситуацію, в яку цього тижня потрапили відразу дев’ять призовників з Дарницького району Києва, у Facebook повідомили, зокрема, Георгій Вешапидзе та Ігор Дрозда. За їх словами, обидва закінчили бакалавратуру (академію ім. Глієра та університету культури) і готувалися вступати до магістратури, про що подали заяви в призовну комісію. Але там відмовили у наданні відстрочки, оскільки ці призовники на момент призову ще не стали офіційно абітурієнтами — тобто документи на вступ у вузи них не прийняли. Протримавши деякий час молодих людей у міської призовної комісії, їм вручили повістки на збірний пункт.

Чим же обумовлена така ситуація? Як відомо, у зв’язку з карантинними обмеженнями та іншими антикоронавирусными заходами весняний призов з квітня-червня указом президента був перенесений на травень-липень. А вступна кампанія у зв’язку з тим же була перенесена на серпень. Внаслідок цього студенти не змогли отримати довідки з внз для надання відстрочки на час вступної кампанії, і їх призивають в армію. Слід зазначити, що в розпорядженні Кабміну про проведення призовної кампанії прямо зазначено: заклик 18-19-річних можливий лише за їх письмовою заявою. А на початку червня в. о. міністра освіти (на той момент) Любомира Мандзій заявила про домовленість з Міноборони до осені не закликати випускників. Незважаючи на це, багато випускників, які не досягли 20 років, скаржаться, що їм надсилають повістки і не дають продовжувати навчання. Часто трапляються» випускники коледжів і технікумів, яким для отримання диплому треба проставити печатку військкомату в обхідному листі — замість печатки вони отримують повістки.

Ситуацію спробували виправити в Генштабі, ще на початку літа разославшем роз’яснення, які рекомендують військкоматам і призовних комісій тісніше працювати з органами і установами освіти, щоб отримати дані про побажали продовжувати навчання призовників. А також вимога надавати таким призовникам (за їх письмовою заявою) відстрочку від призову до 1 жовтня. Аналогічний лист керівникам областей і київському голові направив Офіс президента України, доручивши організувати тісну співпрацю місцевої влади, військкоматів і закладів освіти для надання можливості бажаючим здобути освіту у вузах, а не в армії. Правда, ОПУ зробив це тільки 7 липня, коли призовна кампанія, на відміну від вступної, уже перевалив за екватор.

— Рішення про призов або надання відстрочки від нього приймається комісіями, в яких тільки по одному представнику від військкомату. Та головами комісій є заступники голів обладміністрацій. Тому звинувачувати військкомати в тому, що вони забирають абітурієнтів в армію, — некоректно, — розповіли «ФАКТАМИ» у службі зв’язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.

Ми зверталися до Міністерства освіти і науки з пропозиціями розробити якусь єдину довідку для надання відстрочки. МОН розіслав вказівку вузам — видавати довідку про те, що такий-то висловив бажання вступити до вузу. Заступник голови Офісу президента розсилав рекомендації головам обласних комісій надавати відстрочки тим, хто зібрався вступати у вузи. Тому тим, хто хоче отримати таку відстрочку, треба звернутися в районну комісію з заявою та довідкою з вузу. Після чого районні комісії будуть клопотати про надання відстрочки перед обласними і київською міською комісіями. Однак, нагадаємо, рішення приймається не військкоматом — комісія з декількох членів, серед яких лише один військовий, приймає колегіально.

У МОН «ФАКТАМ» повідомили, що у вузи і заклади предвысшего освіти було розіслано лист, яким приймальним комісіям доручено видавати довідки про бажання стати абітурієнтами, не чекаючи початку вступної кампанії.

Однак міністерство зробило це тільки 7 липня. До цього часу військкомати, в гонитві за виконанням плану» давно розіслали порядку і відправили на комісії більшість призовників. І багатьом з них призовні комісії незаконно, але успішно видали повістки в армію — незважаючи навіть на те, що багатьом призовникам не виповнилося 20 років. Нагадаємо, рішенням Кабміну такі молоді люди можуть бути покликані тільки за їх письмове прохання. Як бути тим, у кого є право на відстрочку, але скористатися ним вони не встигли через нерозторопність чиновників або не змогли тому, що ті наплювали на розпорядження уряду?

Представники ВСУ неофіційно розповіли «ФАКТАМ», що в таких випадках годиться писати скарги на дії комісій в… самі ж комісії. Але оскільки це безглуздо, то краще відразу звертатися в суд для оскарження рішення призовної комісії і намагатися швидше отримати довідку з вузу. Також, якщо призываемому не виповнилося 20 років, а його забирають в армію без його згоди, можна, крім суду, спробувати подати заяву в поліцію про незаконність рішення комісії, яка порушила розпорядження уряду № 179-р від 26.02.2020, у п’ятому пункті якого чітко вказано: «Призов громадян України у віці 18-19 років проводити за їх бажанням (за письмовою заявою)».