Леся Нікітюк у звабливому спідньому розповіла про нове захоплення

Українська ведуча Леся Нікітюк похвалилася спортивними досягненнями.

Знаменитість опублікувала в Instagram фото, на яких показала підтягнуту фігуру у смарагдовому спідньому. Білизна вдало підкреслила апетитні форми Лесі та рельєфний прес.

Як виявилося, зараз Нікітюк активно займається своїм тілом і почала щодня робити планку. Виконує вправу щонайменше 4 хв, що також підтвердила фотографією.

“Я не скажу, що вона особливо допомагає, якщо жерти смажене, багато солодкого і мучного! Але хоч якийсь рельєф з’явився. Я не про живіт!”, – підписала зірка фото.

Прихильники знаменитості достойно оцінили старання Нікітюк та її звабливі форми.

“Взагалі дуже файно вийшло”, “Мені здається, що з такою фігурою, як у тебе, і планка не потрібна”, “Яка сексі”, “Лесю, ти просто красуня”, “Маєш сексапільний вигляд”.

: gazeta.ua