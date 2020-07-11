Коронавірусу не вдасться позбутися, але пандемію все ще можна приборкати, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я сумнівається, що найближчим часом вдасться повністю позбутися коронавірусу.

Про це пише “НВ”.

“У нашій нинішній ситуації дуже малоймовірно, що ми зможемо знищити вірус. Це може статися в дуже специфічних умовах, наприклад в острівних державах та інших місцях, але навіть тут існує ризик повторного завезення”, – заявив на брифінгу голова програми ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я Майк Райан.

Водночас генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус висловив упевненість, що пандемію COVID-19 все ще можна взяти під контроль.

За його словами, приклади Італії, Іспанії, Південної Кореї і індійських нетрів Дхараві у мегаполісі Мумбаї показали, що, незважаючи на серйозність спалаху, поширення коронавірусу все ж можна стримати шляхом введення жорстких карантинних заходів.

“Тільки агресивні дії в поєднані з національною єдністю і глобальну солідарністю можуть змінити ситуацію з пандемією на краще”, – заявивши Гебреєсус.