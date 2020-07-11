Екс-командувач силами США Ходжес розповів про ознаки підготовки удару РФ по Україні

Про підготовку нової атаки Росії на Україну можна буде зрозуміти за фактом зведення госпіталів, сховищ боєприпасів, логістичних пересувань військових і зростання новин про гуманітарну кризу в окупованому Криму.

Про це в інтерв’ю виданню «Тиждень» заявив колишній командувач ЗС США в Європі Бен Ходжес.

Таким чином офіцер відповів на питання про ранні сигнали ймовірного нападу.

Американець зазначив, що перша ознака підготовку агресії – розгортання медустанов, наприклад, польових госпіталів, в кількості більшій, ніж потрібно для військових навчань. Крім того, атакуючим потрібно створення сховищ боєприпасів, оскільки на логістику завжди йде більше часу.

«Я очікую, що українські розвідувальні служби стежать за всім, чим можуть. У той же час вважаю, що російські військові будуть дисципліновані і повинні дотримуватися вимог операційної безпеки», — сказав він.

Ходжес додав, що слід моніторити ЗМІ. Виникнення потоку інформації про плачевну гуманітарної ситуації на півострові має служити тривожним дзвінком.

Аналогічні сигнали можу поступати з Донбасу від агентурної розвідки.

«Там знаходяться тисячі російських офіцерів. Вони якимось чином можуть розповісти, що відбувається», – додав він, висловивши сподівання, що СММ ОБСЄ буде відстежувати, що відбувається.