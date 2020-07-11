НБУ назвав найпопулярніші методи шахрайства з платіжними картками

Найпопулярнішим видом шахрайства з платіжними картками в Україні залишається соціальна інженерія та телефонне шахрайство. Під час карантину зросла частка безготівкових операцій, в цей же час активізувалися шахраї.

Директор департаменту НБУ нагадав про необхідність бути обачними і нікому і ніколи не повідомляти свої персональні дані, ПІН-коди платіжних карт, три цифри на звороті картки — cvv-код, термін дії картки, паролі, у тому числі одноразові SMS від банків і будь-яку іншу інформацію стосовно рахунків. Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на прес-службу НБУ.

«Треба також пам’ятати важливе правило: якщо ви самостійно нічого не доручали банку, ніхто з банку вам ніколи не буде дзвонити з проханням щось уточнити або надати інформацію нібито для розблокування картки. Якщо ви отримали такий дзвінок — нібито від банку або служби безпеки, і навіть від Національного банку — це 100% шахраї. Відразу припиняйте така розмова», — додав директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан

Шабан зазначив, що навесні, через поширення коронавіруса, шахраї застосували новий сценарій — вони інформують громадян про нібито нарахованої їм компенсації від держави і під цим приводом випитують персональні дані та реквізити карт.