У Києві на хабарі викрили начальника ЦНАП

У Києві а хабарі у розмірі 27 тис. гривень затримали начальницю Центру надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

“… затримана начальниця Центру надання адміністративних послуг при Іванківської райдержадміністрації на отриманні 27 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — сказано в повідомленні.

За даними слідства, начальницаа Центру надання адмінпослуг, вимагала від фізичної особи неправомірну вигоду в розмірі 27 тис. гривень за прискорення державної реєстрації чотирьох юридичних осіб.

Сьогодні, 10 липня 2020 року під час отримання другої частини неправомірної вигоди начальницю викрили “на гарячому” затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру затриманій та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.