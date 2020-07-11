У Росії відреагували на позов Нідерландів у справі МН17

Рішення Нідерландів подати позов у Європейський суд з прав людини проти Росії через збитого в 2014 році літака МН17 «призведе до подальшої політизації і ускладнить пошук істини».

Про це заявила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

«Гаага з самого початку стала на шлях «одностороннього покладання» на Росію провину за крах МН17. Як показали події останніх шести років, що минули з моменту трагедії, Нідерланди діяли не у відповідності з резолюцією РБ ООН 2166, а в рамках антиросійської логіки. Відкидались усі свідчення, докази та експертні оцінки, які йшли врозріз із заздалегідь вибраним сценарієм події в липні 2014 року в небі над Східною Україною», – зазначила вона.

Захарова додала, що таке рішення вдарить по двостороннім відносинам країн.

Голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов назвав ініціативу Нідерландів «дивної у всіх відносинах», передає «Інтерфакс».

«Не завершено слідство – це раз, немає судових рішень національного рівня – це два, і, нарешті, при чому тут ЄСПЛ?» – сказав він.