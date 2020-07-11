Кращі прості продукти для оздоровлення легень

Гарбуз, перець, помідори, какао, сочевиця – це лише деякі приклади простих продуктів з ефектом оздоровлення легенів. Функцію органу покращують містяться в них певні поживні речовини.

На стані легенів можуть негативно позначатися загальні фактори, включаючи вплив сигаретного диму і токсинів навколишнього середовища. Крім того, з віком підвищується ризик розвитку астма, хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), процесів фіброзу.

Однак дослідження показали, що зміни способу життя, в тому числі дотримання раціону, багатому поживними речовинами, можуть допомогти захистити легені від впливу патогенних факторів, зменшити пошкодження легенів, симптоми захворювань органу, пише Healthline.

Завдяки своїм поживним речовинам деякі прості продукти особливо корисні для підтримки функції легенів, оздоровлення органу, розповіли в його публікації експерти.

Буряк. Коренеплоди і зелень буряка багаті природними нітратами, що поліпшують роботу легенів. Нітрати допомагають розслабити кровоносні судини, знизити кров’яний тиск, оптимізувати поглинання кисню було встановлено, що споживання буряка посилює фізичну працездатність і функцію легенів у людей з ХОЗЛ і легеневою гіпертензією.

Перець. Даний продукт-один з найбагатших джерел вітаміну С, водорозчинної поживної речовини, що діє в організмі як потужний антиоксидант. Отримання достатньої кількості вітаміну С особливо важливо для курців, оскільки сигаретний дим виснажує запаси антиоксидантів. Людям, що палять рекомендується щодня вживати додатково 35 мг вітаміну С в день.

Яблука. Дані досліджень такі: поїдання яблук пов’язане з більш повільним зниженням функції легенів у колишніх курців, зменшеним ризиком розвитку астми, раку легенів. П’ять і більше з’їдених яблук в тиждень скорочують ймовірність розвитку ХОЗЛ. Це може бути пов’язано з високою концентрацією антиоксидантів в яблуках, включаючи флавоноїди, вітамін С, вважають наукові фахівці.

Гарбуз. Цей простий продукт дуже багатий каротиноїдами, включаючи бета-каротин, лютеїн, зеаксантин – всі ці речовини мають потужні антиоксидантні, протизапальні властивості. Наука констатує: підвищення рівня каротиноїдів в крові асоціюється з процесами оздоровлення легенів в будь-якому віці. Особливо важливо отримувати достатньо каротиноїдів курцям.

Куркума. Дослідження показало, що активне споживання куркуміну людьми, що палять, було пов’язано з більш високою на 9,2% функцією легенів в порівнянні з курцями, які не вживають спецію.

Помідори. Їх присутність в раціоні зменшує запалення дихальних шляхів у людей з астмою, підтримує роботу легенів при ХОЗЛ. На думку вчених, оздоровленню легенів сприяє каротиноїд лікопін, що міститься в томатах.

Зелений чай. Концентрований катехін чаю, епігаллокатехін галлат (EGCG), має антиоксидантні, протизапальні властивості, завдяки чому може гальмувати фіброз, що характеризується прогресуючим рубцюванням тканин.

Червона капуста. Просте джерело дуже великої кількості рослинних пігментів антоціанів, що захищають легені від застійних явищ.

Йогурт. Багатий кальцієм, калієм, фосфором, селеном. Згідно з дослідженнями, ці поживні речовини можуть допомогти підвищити функцію легенів, захистити від розвитку ХОЗЛ.

Ячмінь. Його антиоксиданти, флавоноїди і вітамін Е, також сприяють оздоровленню легенів, захищають від пошкодження їх клітини.

Сочевиця. Вживання в їжу багатої клітковиною сочевиці може допомогти захистити легені від виникнення раку, ХОЗЛ. Крім клітковини продукт відрізняється високим вмістом інших речовин, що підтримують функцію легенів: магнієм, залізом, міддю, калієм.

Какао. Споживання какао корелює з більш низьким ризиком алергічних респіраторних симптомів, раку легенів. У цьому медики бачать вплив речовин флавоноїдів, якими насичений продукт.

: ukrhealth.net

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