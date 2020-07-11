Главу департаменту охорони здоров’я Томської області звільнили за фото мішків з трупами

Губернатор Томської області Сергій Жвачкін звільнив главу департаменту охорони здоров’я Олександра Холопова після того, як в Мережі з’явилися фотографії звалених в купу мішків з трупами пацієнтів коронавирусных госпіталів. Заява опублікована на офіційному сайті адміністрації регіону. Чиновники спочатку заперечували автентичність знімків, але потім були опубліковані нові підтвердження.

«Не хочу підтверджувати або спростовувати факти, викладені в інтернеті відносно одного з томських моргів. Для цього створена комісія, яка в найближчі дні закінчить роботу, — підкреслив губернатор. — Але у мене вже сьогодні є прості людські питання: як в закрите медзаклад могли зайти сторонні люди? Чому там не працює система пропускного режиму? Чому ніхто з чиновників від медицини досі не може чітко пояснити ситуацію?»

Глава регіону зазначив, що Холопів звільнений за «організаційний бардак» у морзі. Він додав, що в медустанові повинен бути встановлений жорсткий пропускний режим, а в цілях недопущення подібних ситуацій надалі потрібно налагодити систему відеоспостереження. «Неприпустимо, коли сторонні люди опиняються в таких місцях, ведуть зйомки і потім викладають фото в інтернет. Нікому не дозволено знущатися над померлими і дискредитувати роботу наших медичних працівників», — заявив губернатор.