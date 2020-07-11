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Глобальне потепління в Україні: у яких містах температура зросла найбільше

11.07.2020

Глобальне потепління за останні 30 років найсуттєвіше торкнулося двох міст України – Києва та Чернігова.

Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії.

Зокрема, у столиці та Чернігові середня температура зросла на 1,6 градусів. Найменше потепління торкнулося Ужгорода, там температурні показники зросли лише на 0,9 градусів.

Також за вказаний період суттєво зменшилася кількість опадів, однак збільшилося випаровування, тому дефіцит зволоження в нашій державі продовжує зростати.

: vgolos.com.ua

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