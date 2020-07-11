Магнітне поле Землі може змінитися в 10 разів швидше, ніж вважалося раніше

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показує, що попередні зміни в напрямку магнітного поля Землі сягали темпів, які в 10 разів перевищують існуючі зараз оцінки.

Автори об’єднали комп’ютерне моделювання процесу генерації поля з нещодавно опублікованою реконструкцією тимчасових варіацій магнітного поля Землі за останні 100 000 років.

Автори дослідження, доктор Кріс Девіс з Університету Лідса та Кетрін Констебл з Інституту океанографії в Каліфорнії, демонструють, що ці швидкі зміни пов’язані з локальним ослабленням магнітного поля. Це означає, що ці зміни, як правило, відбуваються у часи, коли поле має зворотну полярність або під час геомагнітних зрушень, коли вісь диполя — відповідно польовим лініях, які виходять з одного магнітного полюса і сходяться на іншому — рухається далеко від розташування Північного і Південного географічних полюсів.

Найяскравішим прикладом цього в їх дослідженні є різка зміна напрямку геомагнітного поля приблизно на 2,5 градуса на рік 39 000 років тому. Цей зсув був пов’язаний з локально слабкою напруженістю поля, в обмеженому просторовому регіоні недалеко від західного узбережжя Центральної Америки, і пішов за глобальною екскурсією Лашампа — коротким обертанням магнітного поля Землі приблизно 41 000 років тому.

Цей детальний аналіз показує, що найшвидші зміни напряму пов’язані з переміщенням обертових потоків поля по поверхні рідкого ядра. Ці ділянки більш поширені в нижчих широтах, що говорить про те, що майбутні пошуки швидких змін напрямку повинні бути зосереджені на цих областях. «У нас є дуже неповні знання про наше магнітне поле до 400 років тому. Оскільки ці швидкі зміни являють собою деякі з найбільш екстремальних видів поведінки рідкого ядра, вони можуть дати важливу інформацію про поведінку глибинних шарів Землі», — сказав доктор Девіс.

«Розуміння того, що комп’ютерне моделювання магнітного поля відображає фізичну поведінку геомагнітного поля і як це випливає з геологічних записів, може бути дуже складним», — сказав професор Констебл. «Але в цьому випадку ми змогли показати відмінний збіг як у темпах зміни, так і в загальному розташуванні найбільш екстремальних подій по всьому спектру комп’ютерних симуляцій.»

«Подальше вивчення еволюційної динаміки в цих симуляціях пропонує корисну стратегію для документування того, як відбуваються такі швидкі зміни і виявляються вони також у часи стабільної магнітної полярності, як те, що ми відчуваємо сьогодні.»

: cikavosti.com

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