Рада може не встигнути прийняти закон про гральний бізнес до кінця сесії

У «Слуги народу» не знають, чи встигнуть розглянути всі поправки до законопроекту

Верховна рада може перенести голосування за проект закону про гральний бізнес на наступну сесію. Проблемним питанням є кількість правок, які необхідно розглянути.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, поки немає розуміння, встигнуть нардепи завершити розгляд поправок до законопроекту про гральний бізнес до кінця поточної сесії.

«Попередньо, так не повинно було бути. Була домовленість про те, як повинні проходитися правки, але пішло так, як пішло. Немає ніякого розуміння. Можливо, що ми навіть закриємо сесію з закритим законом», — заявив Корнієнко.