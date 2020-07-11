Сейф за $500 тис: У Швейцарії відкриють висічені в Альпах сховища цінностей

Компанія Bruenig Mega Safe AG побудує на території Швейцарії сховища, висічені на підставі Альпійських гір. Про це повідомляє Bloomberg.

За задумом, в горі будуть обладнані сховища розміром від 100 м3 до 100 тисяч м3. У висоту сейфи будуть досягати 90 метрів. У приміщеннях буде підтримуватися постійна температура 12 °C і вологість на рівні 40%.

Власник буде мати цілодобовий доступ в свою комірку через спеціальний тунель, в який поміститься вантажівка.

Передбачається, що в сховищах розмістять предмети мистецтва, документи, машини і різні коштовності.

Вартість такого сейфа складе мінімум 500 тисяч доларів. При цьому оплату необхідно внести до початку будівництва.

За словами члена ради директорів компанії Уго Шиттенхельма, він вже веде переговори з десятьма потенційними клієнтами, серед яких забезпечені люди галереї мистецтва.