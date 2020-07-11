На Тернопільщині спалах коронавіруса на заводі

Роботу заводі вирішили призупинити. Також влада Бережан обмежили роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів.

В Бережанах Тернопільської області з-за спалаху коронавіруса призупинили роботу заводу Керамік. повідомила райадміністрація в Facebook.



«Виявлено спалах захворюваності коронавирусной хвороби COVID-19 на ТОВ Завод Керамік, за результатами засідання прийнято рішення рекомендувати керівництву «призупинити діяльність підприємства і вжити заходи щодо дотримання працівниками Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних з самоізоляцією», — йдеться в повідомленні.



Крім того, закладам громадського харчування та розважальним закладам рекомендовано обмежити діяльність до 22:00.



За весь час у Бережанському районі підтверджено 18 випадків коронавіруса, 9 з яких напередодні. Шість чоловік одужали, один — помер.