У МОЗ України повідомили, скільки нових випадків туберкульозу і ВІЛ знайшли в червні

У Моз розповіли, яка ситуація з інфікуванням туберкульозу в Україні за станом на десяте липня.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«У червні 2020 року в Україні зареєстровано 1 199 випадків туберкульозу», — зазначено в повідомленні.

Так, 971 чоловік захворів на туберкульоз вперше, 228 пацієнтів звернулися до лікарів після рецидиву хвороби, 2 громадянина відновили лікування після перерви, а ще 82 людини почали повторне лікування після невдалого курсу.

Зазначається, що серед хворих у червні більше чоловіків — 831 осіб. Жінок же хворих виявилося 771. Відзначається, що 300 пацієнтів, що почали лікування мультирезисцентного туберкульозу, тобто тієї форми хвороби, яка стійка до широкого спектру препаратів. Всього на кінець червня відомо про 15 371 хворого, які проходять спеціалізоване лікування від туберкульозу.