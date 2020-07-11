Автопроизводство в Украине обвалилось более, чем на треть

Всего в первом полугодии было собрано 1886 автотранспортных средств, легковых автомобилей было собрано 1611 штук.

Производство автомобилей в Украине в первом полугодии 2020 года значительно снизилось. Об этом сообщает Корреспондент.

Сообщается, что в первом полугодии 2020 года было собрано 1886 автотранспортных средств, что на 36% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В целом, ситуация с производством в первом полугодии 2020 года выглядит следующим образом: легковых автомобилей было собрано 1611 шт., что на 36,4% меньше, чем годом ранее; коммерческих автомобилей – 24 шт. (на 14,3% больше); автобусов – 251 шт. (на 36,6% меньше).

В сегменте выпуска легковушек работал только один завод – Еврокар, собирающий автомобили марки Skoda.

: inshe.tv