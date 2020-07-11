Росія розмістила військових вздовж кордону з Кримом: Наївши оцінив ймовірність настання

Уздовж адміністративного кордону між Херсонською областю та аннексированным Кримом помічені військові РФ, проте безпосередньої загрози настання в даний час немає.

Про це в ефірі політичного ток-шоу «Право на владу» 9 липня повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наївши. Він підкреслив, що військові перевіряють кілька сценаріїв можливої агресії по всьому периметру кордону (щоб подивитися відео, поскролльте новину вниз).

«Стан справ на таврійському напрямку таке, що Збройними силами України посилені всі види розвідки. Також у посиленому режимі ведеться розвідка усіма органами України, які мають на це повноваження. Щодня отримуються відомості про Збройних силах Російської Федерації на півострові, на тимчасово окупованій території, і надаються керівництву ЗСУ. Чітко відслідковується стан, положення підрозділів», – сказав він.

Військовий підкреслив, що розвідка стежить за можливістю перекидання додаткових сил і засобів на окупований український півострів з території РФ.

«Поки ворог не підготував наступальний удар», – підкреслив командувач ОС. За його словами, загрози наступу на Херсонську область «не виявлено і не встановлено».

Армія постійно готується до адекватних дій у відповідь на агресію. «ВСУ розглядається кілька сценаріїв по всьому периметру кордону з РФ, а також з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей та АР Крим. Ми розглядаємо навіть дії, коли така загроза буде з кількох напрямків одночасно», – додав Наївши.

«Наше завдання – стримати агресора, а у випадку переходу його до відкритої агресії відбити наступ і не дати ступити ворожого чобота на українську землю», – підкреслив він.