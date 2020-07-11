Поранений воїн ВСУ звернувся до українців з криком душі про байдужість

В мережі опублікували повідомлення з обігом пораненого воїна ЗСУ до українців, багато з яких охололи до теми війни і втрат на фронті.

Крик душі захисника оприлюднила волонтер Марина Соколова на сторінці фонду «Повернись живою» у Facebook. Вона нагадала, що тільки 8 липня в Головний військовий клінічний госпіталь в Києві доставили 11 тяжкопоранених воїнів з передовою на Донбасі.

«А нас в цьому місті ще згадують? Пам’ятають, що війна? Пам’ятають, що ми там погинемо, чи ні? Але правду скажи! Ну, просто для розуміння!». Що б ви відповіли молодому пораненому воїну, що таке питає?» – звернулася дівчина до співгромадян.

Вона зазначила, що вже сьомий рік поспіль в Україні військові госпіталі постійно приймають нові борти з пораненими Героями.

«Змінюються обличчя захисників, роки народження деяких з них вже 2000-е, змінюються підрозділи, в яких вони служать. Гаряче і неспокійно сьогодні на сході, гаряче в операційних, неспокійно рідним ще 11 воїнів. Люди, не забувайте, що війна триває! Пам’ятайте, що прямо зараз, поки ви читаєте цей пост, хто тримає зброю, а хтось- скальпель. Заради життя!» – закликала волонтер українців до небайдужості.

Патріотів глибоко зворушили такі слова, і вони потужно відреагували на них. Всього за кілька годин повідомлення зібрало близько 3 тисяч реакцій, більше 560 розповсюджень близько 200 коментарів.

«Хлопчики, тільки живіть. Молю Бога, щоб не забирав вас на небеса. Ви так ще потрібні на землі», «Пам’ятаємо! Кожен день і ніч, що наше життя оберігають Золоті Сини і Дочки нашої рідної України! Велике спасибі всім!», «Спасибі, молюся, з великою повагою до вас. Забути – як можна?» «Завжди пам’ятаю. Дуже хвилююся за наших хлопців. Якнайшвидшого одужання всім!», «Я пам’ятаю, і мої друзі пам’ятають, тримайтеся, не покидайте нас, ви нам потрібні!» «Ми вас пам’ятаємо, любимо, чекаємо і дякуємо вам за все. Повертайтеся живими», «Ранок починаю з подій на передовій, серце кров’ю обливається. Милі воїни, бережіть себе! Моя родина пам’ятає всіх полеглих», «Пам’ятаю! І велике спасибі нашим захисникам, медичним працівникам, волонтерам. Слава Україні!» – відгукуються під зворушливим текстом люди.