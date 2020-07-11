В Ізраїлі людей закрили по домівках: ситуація загострилася з коронавірусом

В Ізраїлі за добу 9 липня був встановлений новий антирекорд по захворюваності COVID-19: інфекцію виявили у 1464 людина.

Це найбільший добовий приріст за весь час епідемії. З-за спалаху нової коронавіруса влади вирішили на тиждень обмежити вихід на вулицю мешканців окремих кварталів в Єрусалимі, Бейт-Шемеш, Лоде, Рамлі і Кирьят-Малахії, а також в’їзду і виїзду з них, передає DW.

Ці обмеження набули чинності опівдні 10 липня. У той же час уряд підготував пакет допомоги для громадян.

Напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив на прес-конференції, в ході якої визнав, що рішення відновити роботу бізнесу в країні було передчасним.

«Я беру на себе за це повну відповідальність», – сказав він журналістам.

Додамо: за даними на 10 липня в Ізраїлі зафіксували понад 35 тис. випадків зараження, 350 осіб померли.

Статистика на 10 липня. Джерело: worldometers.info

4 липня в країні був встановлений попередній антирекорд за нових виявлених випадках COVID-19 (+1115 за добу), тоді як у квітні захворювань майже не було.

Нові випадки за день. Джерело: worldometers.info

Динаміка активних випадків. Джерело: worldometers.info

Кількість летальних випадків, виявлених за добу. Джерело: worldometers.info