У Києві біля вокзалу чоловікові перерізали горло і скинули з кручі

На території Центрального залізничного вокзалу жорстоко вбили 38-річного чоловіка.

Тіло було виявлено з перерізаним горлом біля Ж/Д шляхів

За підозрою у злочині затримано двоє чоловіків – 29-річного жителя Херсонської області та 18-річного жителя Одеси.

Зазначається, що спочатку вони побили його руками і ногами, а коли чоловік знепритомнів, занесли в туалет і в ньому скинули у прірву, щоб зімітувати нещасних випадок.

Місцеві жителі впізнали в убитому свого сусіда – 38-річного Євгена. Напередодні його бачили в підозрілій компанії біля станції метро, на ранок наступного дня було виявлено його тіло.

Обом підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.