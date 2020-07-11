Росіяни готують неприємний сюрприз для НАТО в повітрі

Знищення цілей на відстані декількох сотень кілометрів, ювелірна точність бомбових ударів і надійно захищена апаратура — разом з новітніми бомбами і ракетами авіаційний комплекс п’ятого покоління Су-57 отримає сучасну електроніку для їх наведення. Літак зможе обходити пастки противника і прориватися через стіну радіолокаційних перешкод.

Винищувач п’ятого покоління Су-57 — це не просто літак, а цілий бойовий комплекс, що включає в себе і новітні авіаційні засоби ураження. Список зброї засекречений, проте відомо, що підприємства оборонно-промислового комплексу розробляють близько п’ятнадцяти зразків.

За оцінками фахівців, основою арсеналу Су-57 послужать вже наявні у ВКС Росії ударні засоби, однак повністю перероблені і «оцифровані». Наприклад, нові протикорабельні ракети із збільшеною у два рази дальністю польоту — до 250 кілометрів. Примітно, що зовні боєприпаси виглядають так само, як попередники.

Зміни в основному торкнулися внутрішньої начинки — у ракети тепер більш потужні і компактні «мізки», система управління і двигун забезпечують складну траєкторію польоту. Захований в корпусі електронне обладнання стійке до зовнішніх перешкод радіоелектронним, різних пасток і не реагує на помилкові цілі.

«Раніше цілевказування ракет «повітря — повітря» або «повітря — земля» передавалося через аналогові перетворювачі, що займало певний час, — пояснює військовий експерт Олексій Леонков. — На той момент це задовольняло вимогам загальновійськового і повітряного бою. Зараз ситуація інша. У зоні сучасного повітряного бою працює безліч комплексів радіоелектронної боротьби: як наземних, так і повітряних. В таких умовах зброя має бути дуже надійним. Су-57 створювали з урахуванням цих факторів, його системи повністю цифрові — передача польотного завдання, цілевказівки, перерозподіл цілей займає лічені частки секунди».

Як і інші багатофункціональні винищувачі Су-57 зможе нести боєприпаси класу «повітря — повітря», «повітря — поверхня» малої, середньої і великої дальності, а також керовані і коректовані авіабомби.

Так, саме для перспективної «сушки» розробили «розумну» авіабомбу КАБ-250. Після скидання з носія траєкторія її польоту коригується за сигналами супутникової системи ГЛОНАСС. Зараз боєприпас відчувають на полігонах і навіть встигли перевірити в бойових умовах — бомбардувальники З-34 скидали КАБ-250 на об’єкти бойовиків в Сирії.

Бомба показала високу ефективність і, найголовніше, точність: відхилення від цілі — всього плюс-мінус два метри незалежно від погодних умов і часу доби. Потужність бойової частини дозволяє льотчику вражати не тільки техніку і скупчення живої сили на відкритому просторі, але і добре укріплені об’єкти противника.

Крім того, як раніше повідомили в Міноборони, винищувач Су-57 візьме на борт і гіперзвукова зброя. Очікується, що новий авіаційний комплекс «Кинджал», «п’ятдесят сьому» отримають після 2030-го.

Заслужений військовий льотчик Росії Володимир Попов упевнений: номенклатура зброї для Су-57 в цілому залишиться традиційною для літаків цього класу, але завдяки вдосконаленим прицільним систем точність істотно збільшиться.

Так, ракети для бою на ближніх та середніх дистанціях будуть автоматично відстежувати цілі по тепловому та магнітного сліду і наводитися оптико-електронної головкою.

«Точнісні характеристики зростуть на 30-40 відсотків, — зазначив Попов. — Це дуже хороші показники бойових можливостей по виявленню і самонаведению. Сучасні ракети наносять удари з точністю до метра. Те ж стосується і боєприпасів дальньої дії. Правда, тут велику роль відіграють радіолокація та теплова складова».

Мініатюризація електронного обладнання сучасних ракет дозволяє посилити бойову частину боєприпасів за рахунок збільшення заряду. Ймовірність ураження цілі і, як наслідок, загальна ефективність зброї істотно зростають. Су-57 зможе боротися з будь-якими об’єктами і в повітрі, і на землі — динамічними і балістичними цілями, а також малоразмерными, такими як безпілотники.

Управління в бою всіма системами перспективного літака, застосування озброєння, організація оборони і багаторежимна інтелектуальна підтримка пілота зав’язані на потужну обчислювальну систему. Комп’ютер автоматично розпізнає і визначає найбільш небезпечні і пріоритетні цілі, вибудовує оптимальний маршрут польоту, підказує льотчику, коли і якою зброєю слід скористатися.

Для пошуку і виявлення цілей у Су-57 є кілька радіолокаційних станцій нового покоління. Крім РЛС з активною фазованою антенною решіткою в передній частині літака, є станції бокового огляду, що працюють в різних діапазонах. Су-57 з легкістю знайде в небі за сотні кілометрів будь-які літаки, включаючи побудовані за технологією «стелс».

Особливість винищувачів п’ятого покоління — внутрифюзеляжное розміщення озброєння. З-за того, що немає бомб і ракет на зовнішніх точках підвіски, знижуються ефективна поверхня розсіювання і, відповідно, помітність літака. У двох містких відсіках Су-57 поміститься кілька десятків різних боєприпасів.

Раніше так було тільки на масивних стратегічних бомбардувальниках, тому розробникам озброєнь довелося вирішити непросте завдання: спроектувати ракети з меншими габаритами, оснастити їх складними крилами і рулями, які розкриваються лише після скидання боєприпасу. Труднощі виникли і з-за додаткових навантажень на літак при пуску ракет із замкнутого простору.

Ставлення бойової навантаження, яку здатний взяти Су-57, до його маси значно вище, ніж у винищувачів минулих поколінь. Цього досягли за рахунок композиційних матеріалів.

«У Су-30СМ і Су-35, наприклад, до 25 відсотків матеріалів — не метали, — говорить Попов. — Композити, скловолокно, кевларові тканини, різні смоли. При цьому міцнісні характеристики конструкції збережено. На Су-57 таких приблизно 35 відсотків. Це дуже багато, тому винищувач вийшов значно легше при схожих габаритах. До того ж новий двигун дає приріст тяговооруженности ще на 15 відсотків».

Фірмова «фішка» нового літака — здатність працювати в парі з безпілотної системою С-70 «Мисливець». Важкий безпілотник і винищувач навчилися літати в зв’язці — в минулому році Міноборони опублікувало відео, на якому вони маневрують в повітрі на мінімальній відстані один від одного.

За оцінками експертів, у майбутньому з’явиться можливість створювати цілі зграї «Мисливців», які діють в автономному режимі або під управлінням і контролем всього одного пілота Су-57. Ударний потенціал таких бойових груп збільшиться в рази.