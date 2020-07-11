Мережа магазинів електроніки «Цитрус» на порозі банкрутства: Топал обібрав свого компаньйона Зінченко

Цитрус розпадається як картковий будиночок.

Григорій Топал викидає свого компаньйона Дмитра Зінченка з бізнесу. Зінченко про це заговорив відкрито.

Думаю найближчим часом нас чекає цікава м’ясорубка за розділом структури лідера тіньового імпорту та продажу електроніки. Головне питання в тому, як ділити бізнес складається на 90% з фіктивних Фопів?

Раджу всім співробітникам цієї мережі на яких вони відкриті негайно і особисто бігти в податкову і писати заяви про закриття ФОПа і вказувати що його на вас відкрили ввівши в оману. Поки бенефіціари будуть воювати, вигрібати перед податковою будете ви особисто.

А ФОП відповідає всім своїм майном. Машиною, квартирою… Ніхто вас не прикриє.

Це не жарт.