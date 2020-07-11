У понеділок, 13 липня, на позачерговому засіданні Верховної ради з ініціативи президента Володимира Зеленського розглянуть скасування обмеження зарплат чиновників, пише РБК.

Нагадаємо, обмеження на зарплати чиновників були введені 13 квітня. Тоді на період карантину народні депутати схвалили платню на максимальному рівні в 47 230 гривень.

Тепер на порядку денному позачергового засідання депутатам пропонують проголосувати за те, щоб обмеження на зарплати чиновникам діяло не більше трьох місяців з дня застосування.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що іноземці в наглядовій раді «Укрзалізниці» заробляють в середньому по 100 тисяч гривень в день.

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SKELET-info

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Зеленський пропонує ВРУ повернути зарплати чиновникам на докарантинный рівень оновлено: 11 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0