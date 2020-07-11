“ЗАЗ” відновлює випуск російських Lada

Запорізький автомобільний завод скоро відновить випуск автомобілів Lada, так як «АвтоВАЗ» почав відвантаження машинокомплектів для них. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Тестова зборка автомобілів Lada почалася в Запоріжжі в кінці 2019 року. Це потрібно компанії Renault для того, щоб перевірити потужності Зазу, якість продукції.

У Запоріжжі до карантину проходила збірка практично всіх моделей Lada, в тому числі кросовера Xray Cross. Ось тільки позашляховик Lada 4×4 там не робили.

Після того, як Україна ввела через пандемію коронавіруса карантин, межа була закрита і постачання машинокомплектів з Росії на ЗАЗ припинилися. Незабаром після цього в Запоріжжі зупинили випуск автомобілів Lada.

Тепер «АвтоВАЗ» відновлює відправку машинокомплектів в Україну. Значить, скоро з’являться нові «Лади» української збірки. Причому, як повідомляє російська преса, в Україні будуть робити тепер навіть Lada 4×4.