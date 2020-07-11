Повінь – зміна системи

Menu
Close

“ЗАЗ” відновлює випуск російських Lada

11.07.2020

Запорізький автомобільний завод скоро відновить випуск автомобілів Lada, так як «АвтоВАЗ» почав відвантаження машинокомплектів для них. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Тестова зборка автомобілів Lada почалася в Запоріжжі в кінці 2019 року. Це потрібно компанії Renault для того, щоб перевірити потужності Зазу, якість продукції.

У Запоріжжі до карантину проходила збірка практично всіх моделей Lada, в тому числі кросовера Xray Cross. Ось тільки позашляховик Lada 4×4 там не робили.

Після того, як Україна ввела через пандемію коронавіруса карантин, межа була закрита і постачання машинокомплектів з Росії на ЗАЗ припинилися. Незабаром після цього в Запоріжжі зупинили випуск автомобілів Lada.

Тепер «АвтоВАЗ» відновлює відправку машинокомплектів в Україну. Значить, скоро з’являться нові «Лади» української збірки. Причому, як повідомляє російська преса, в Україні будуть робити тепер навіть Lada 4×4.

Читайте також:   Влада Одеси планують скасувати перейменування двох вулиць
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *