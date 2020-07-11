Автофиксация порушень ПДР: – який термін є на оплату штрафу

Правоохоронці зазначають, що останнім часом багато українських водіїв помиляються при оплаті штрафів за порушення ПДР. Тому патрульна поліція Київської області уточнила деякі деталі…

Оплата 50% розміру штрафу діє на порушення правил дорожнього руху, тільки зареєстровані камерами автофиксации, за умови оплати штрафу протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали.

Штраф за порушення ПДР, який зафіксований не в автоматичному режимі, сплачується протягом 15 днів після отримання постанови. Причому, його потрібно сплатити повністю.

Поліція наголошує, що часто водії при оплаті штрафу допускають помилки, із-за яких зарахування грошей не відбувається і сплата штрафу не зараховується. Так, іноді водії вказують у реквізитах неправильну суму штрафу, забувають вказати серію та номер постанови у призначенні платежу.

Раніше в Білій Церкві власник позашляховика Range Rover отримав шість чужих штрафів за перевищення швидкості, які були оформлені за системою автофиксации порушень ПДР. Виявилося, що по Києву їздив точно такий же Range Rover з ідентичними номерними знаками, але без документів.