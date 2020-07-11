На Киевщине злоумышленники четыре года держали “в плену” предпринимателя

В Киевской области злоумышленники четыре года держали в “плену” предпринимателя из Черкасской области и присвоили имущество его организации. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения и незаконного лишения свободы главы правления одного из предприятий, которое расположено в Черкасской области.

“Установлено, что в декабре 2012 года неустановленные лица похитили потерпевшего и незаконно удерживали его в течение четырех лет на территории Киевской области. В то время пострадавший оспаривал в судах проведенную процедуру банкротства и договор купли-продажи предприятия, которое он возглавлял”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что под давлением похитителей он отказался от всех исковых требований. Поэтому злоумышленники добились проведения процедуры банкротства и переоформления права собственности на имущество данного предприятия, а договор купли-продажи действительным.

Также после незаконного переоформления права собственности они переименовали предприятие и изменили вид деятельности.

“Сейчас осуществляется досудебное расследование в отношении лиц, причастных к лишению свободы потерпевшего и незаконного переоформления права собственности по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса”, – отмечается в сообщении.

: rupor.info