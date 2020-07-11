Хорватія і Чорногорія змінили вимоги до в’їжджають туристам: що важливо знати

Влада Чорногорії змінили правила в’їзду в країну для жителів України. Тепер для громадян України діє особливий порядок перетину кордону.

Так, українцям дозволено в’їзд в Чорногорію без додаткових обмежень у зв’язку з епідемією COVID-19 лише у разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму.

На практиці це означає, що для авіапасажирів рейсів з України наявність тестів не потрібно, тоді як мандрівникам, направляються в Чорногорію наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону, повідомляє Facebook-спільнота «Балканський оглядач».

Також стало відомо, що Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язкової самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема, для громадян України, або проходження тестування на Covid-19.

Інститут охорони здоров’я Хорватії 10 липня 2020 прийняв рішення про те, що всі громадяни третіх країн, що мають основу на в’їзд в Республіку Хорватія за особистим невідкладних причин (наприклад, мають приватну власність в Хорватії) повинні пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Самоізоляція може бути скорочена до 7 днів, якщо особа за власні кошти через сім днів після прибуття до Хорватії здасть забір матеріалу з носа і горла і отримає негативний результат ПЛР тесту на SARS-CoV-2.

Особи ж, які в’їжджають в Республіку Хорватія з туристичною чи діловою метою, а також задля навчання можуть в’їхати в Хорватію без обов’язкової 14-денний самоізоляції при пред’явленні негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, зробленої не раніше, ніж за 48 годин (вважаючи від часу взяття паркану до прибуття на прикордонний перехід). При відсутності тіста такі громадяни повинні пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.

Раніше Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.