Конкуренція двох світових валют: що краще – євро або долар США

З осені, для долара США може початися важкий період. Адже ФРС США надрукувала дуже багато грошей в цілях підтримки економіки з-за коронакризиса.

Більшість людей в Україні не орієнтуються на гривню, а більше звертають увагу на «тверді» валюти — долар США і євро. У цій зв’язці людям цікаво, на яку з цих валют робити ставку в найближчі роки, в чому зберігати, і головне, зберігати свої заощадження. Спробую викласти свій погляд на «конкуренцію» двох основних світових валют і допомогти людям з вибором.

Євро, який пустили в обіг в Європейському Союзі як єдину валюту в 2002 році, вже самим фактом своєї появи кидав виклик американського долара як головної резервної валюти світу. Адже економіка Європи порівнянна за своєю величиною з економікою США.

З точки зору капіталів і ризиків, Європа була і є не гірше Америки. Європа розвинена не менше, ніж США. Так само, як США, ЄС є місцем, де є верховенство права і на практиці застосовано принцип непорушності права на приватну власність. ЄС по всіх ключових питаннях, як за розміром і розвитку економіки, так і по розвиненості політичної і правової системи, нічим не поступається США. Тому і валюта ЄС ні чим не гірше долара.

І євро в нульові роки зростав у ціні, а долар падав. Євро зростав тому, що він тиснув долар у всьому світі. Наприклад, якщо в початку нульових в світових резервах Центробанків частка євро становила 18%, то до 2008 року вона зросла до 26%. У той же час частка долара в «панчохах» Центральних банків по всьому світу впала з 72% до 64%.

У 2002 році курс євро до долара становив 0,86 доларів за євро, а в 2008 році він зріс майже до позначки 1,6 доларів за євро. Але потім сталася криза, і євро почав падати. І якби справа обмежилася тільки кризою 2008-2009 років, то, ймовірно, пара євро/долар змогла б утриматися в районі 1,3 долара за євро. Але диму без вогню не буває.

Слідом за кризою 2008 року, вже в 2010 році пішов так званий боргова криза в Європі, почався з грецьких боргів. І з-за цього, євро продовжив падіння, а котирування валюти встали на сталий багаторічний тренд падіння, який до теперішнього моменту привів пару євро-долар до курсу 1,12 євро за долар. І поки що євро все ще прибуває в цьому спадному тренді.

Європа з 2010 року поки не змогла побороти свої боргові проблеми, від чого її валюта і виглядала слабкою. Хоча європейська економіка, в якомусь сенсі, краще американської, тому що вона краще збалансована. У Європи розвинене і виробництво, сфера послуг, фінансовий сектор і, що ще дуже важливо, що у Європи немає і не було значного дефіциту торгового балансу. Тобто Європа живе за коштами і історія, в якій виробництво знаходиться в Китаї, а споживач, послуги та фінанси в США, це не європейська історія. Європейська економіка з фінансової точки зору самодостатня і не має перекосів як економіки США або Китаю.

Але Європа має внутрішні дисбаланси, втім, так само, як і інші великі економіки. Адже дисбаланс всередині великих економік, таких як ЄС, Китай, США — це цілком нормально і навіть закономірно. Великі економіки не можуть бути однаковими всередині. Але в Китаї жителі Шанхаю не говорять про те, що вони годують бідний регіон Внутрішня Монголія. У США жителі Каліфорнії не замислюються про те, що вони дотують жителів Детройта або Алабами. У великій і загальної економіці, як США або Китай, центральна влада має великий центральний бюджет і розподіляє кошти по регіонах на свій розсуд. І цей центральний бюджет, будучи загальним «гаманцем», стерилізує всі дисбаланси.

В Європі все не так. Єдина центральна влада не має повноти повноважень, оскільки влада перебувають у країн учасниць. В той же час і самі країни на місцях вже не в змозі вирішити всі свої проблеми вольовим рішенням, оскільки частина повноважень вони віддали Центру. І «владна дієздатність» в Європі загубилася в процедурних питаннях, самітах і спроби домовитися. І у Європи немає і єдиного «гаманця» у центральної влади, який би зміг стерилізувати всі внутрішні дисбаланси, поточний бюджет самого ЄС дуже маленький. Тому в Європі вийшло так, що вона в економічному плані розділилася на два умовних табори. На багаті країни, які мають профіцит торгівлі, і бідні країни, які мають дефіцит торгівлі.

Цей внутрішній торговельний профіцит і дефіцит, призводить до того, що багаті отримують прибуток і видають її в кредит бідним, від чого борг бідних постійно зростає. З цим фундаментально пов’язаний боргова криза в Європі. І саме із-за цих внутрішніх дисбалансів Греція, Італія, Іспанія і стали боржниками.

В далекому 2010 році, на самому початку боргової кризи в ЄС звучали пропозиції про створення єдиного боргу ЄС. І якщо б тоді Європа створила такий борг, це, образно кажучи, призвело б до загального «гаманцю», який би, як і в інших економіках подібно до центрального бюджету, почав би згладжувати внутрішні дисбаланси всередині ЄС. І все було б добре. Але в цій формулі, звичайно ж, багаті країни були б змушені дотувати бідні країни. І зважаючи на це, ця ідея тоді не була прийнята. А тому боргова криза в Європі не був переможений. І тому євро продовжував падати.

Європейці, звичайно ж, боролися з борговою кризою, але всі їхні заходи були неефективними, оскільки вони не усували внутрішній дисбаланс. А багаті країни, зокрема Німеччина і Франція, були за політику життя за коштами і відмовлялися як-небудь дотувати бідні країни. Тому, якщо ЄЦБ починав друкувати гроші і викуповувати на них боргові папери, то він не міг їх повністю пустити на викуп проблемних боргів Італії або Іспанії. ЄЦБ повинен був викуповувати всі борги, в тому числі й німецькі, для того щоб забезпечити умовне рівність, а такий підхід, знову ж таки, не усував дисбаланси. І євро продовжував падати.

На графіку нижче тренд боргових проблем Європи відображено червоними лініями. Але в той же час, на ньому можна знайти і інший тренд, який відображає переваги ЄС, описані раніше.

В даний момент обидва цих тренда затиснули котирування на умовний трикутник, який сходиться до 2022 році. А далі якась з тенденцій повинна буде перемогти. Зіставляючи графік з фундаментальними складовими, не важко припустити, що у ЄС є всього два шляхи. Або Європа і далі не зможе вирішити свої проблеми і дійсно розпадеться — тоді підтримка великої зростаючого тренду не встоїть і буде пробита вниз. В іншому варіанті, ЄС до 2022 року все ж впорається зі своїми борговими дисбалансами, і тоді статися зворотне. Тренд падіння буде зломлений і курс євро по відношенню до долара спрямується вгору. При цьому, на противагу борговим тренду, він сформує новий тренд зростання, який буде працювати багато років, і євро до долара буде рости.

Збіг чи закономірність, але історія, так само як і технічний аналіз, ставить Європі вилку про подальшу долю ЄС. Коронакризис потенційно може розвалити ЄС, адже бідні країни в умовах поточної кризи опинилися в дуже складній ситуації. Наприклад, державний борг Італії, за оцінками експертів, до кінця року досягне 150-160% від ВВП. І якщо ЄС їм не допоможе у важкий період, то, швидше за все, на майбутніх виборах в Італії, Іспанії, Греції та інших слабких країнах тотально переможуть так звані євроскептики, які і розвалять ЄС. А тому Європа повинна діяти саме зараз, інакше в майбутньому її єдності прийде кінець.

І мабуть німці і французи цю райдужну перспективу усвідомили. А тому в травні, Німеччина і Франція, які в свій час і були ініціаторами політики затягування поясів, життя за коштами і різних гаманців, запропонували створити Фонд Відновлення ЄС у розмірі 500 млрд євро. Після, вже центральні влади ЄС прийняли цю програму, розширивши її до 750 млрд євро.

Суть роботи Фонду в тому, що він буде займати гроші від імені ЄС, а погашати борги будуть всі країни ЄС на паритетній основі. А такі налаштування — шлях до створення єдиного боргу ЄС, який в майбутньому буде здатний усунути внутрішні дисбаланси, тобто вирішити головну економічну проблему в Європі.

І якщо статися так, то ЄС переможе боргова криза. Європа зробить те, що не може зробити з 2010 року, вона отримає аналог єдиного «гаманця». Тоді ніякого дефолту Італії або Греції вже не буде, і боргової кризи теж вже не буде. Курс євро обере другий, хороший варіант розвитку подій і буде рости.

Але у цього плану, звичайно ж, є противники. Хоч Макрон і Меркель усвідомили всі ризики для ЄС, ряд невеликих багатих країн, таких як Голландія, все ще не хоче дотувати бідні країни ЄС і не хочуть паритетного фінансування загального боргу ЄС. І цей план зустрів опір з їх боку. Тому фінальної крапки в цьому питанні поки що ще немає.

Проте хороший результат для Європи близький як ніколи, тому що в цьому питанні радує позиція найбільшою і впливовою економіки Європи в особі Німеччини. У червні Німеччина заявила, що в другому півріччі, коли німці будуть головувати в ЄС, тема за створення цього фонду буде головною. І велика ймовірність того, що Німеччина разом з Францією доб’ються свого, і ЄС прийме цей план.

А тоді при виборі між євро і доларом, людям краще вибирати євро, оскільки без боргових проблем, євро буде сильніше долара. Але говорити поки ще рано, адже ми можемо припускати, а те, як у результаті домовляться в ЄС, покаже час. Технічно, якщо орієнтуватися на графік котирувань пари євро/долар, то вихід ціни тренду падіння буде тоді, коли ціна пройде вище позначки 1,18 євро за долар. І це разом з досягненням згоди в ЄС може статися восени.

У той же час з осені, для долара США може початися важкий період. Адже ФРС США надрукувала дуже багато грошей в цілях підтримки економіки з-за коронакризиса. Але поки економіка США не відновилася, інфляція не може підняти голову. По мірі того, як економіка буде виходити з карантину, а люди будуть активніше витрачати гроші, надлишок доларової грошової маси може стати великою проблемою. і долар США почне падати сам по собі і без прив’язки до євро.

Тому, на мій погляд, євро зараз краще долара. Але, звичайно ж, варто враховувати ризик того, що в Європі не можуть домовитися.

Михайло ФЕДОРОВ