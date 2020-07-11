«Нафтогаз» став постачальником «останньої надії»

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», стала постачальником газу «останньої надії» в рамках відкриття конкурентного ринку газу для населення з 1 серпня.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Наголошується, що «Нафтогаз України» запропонувала на конкурсі нульову маржу.

«Сьогодні в Міністерстві енергетики визначили постачальника останньої надії на ринку природного газу. Ним стало ТОВ «ДК «Нафтогаз України», — йдеться в повідомленні.

Дане рішення прийняла у п’ятницю 10 липня конкурсна комісія з визначення постачальника останньої надії». «За» проголосували 5 членів комісії.

«Цінова пропозиція ТОВ «ДК «Нафтогаз України» — 2711,86 грн за тис. куб. м з ПДВ з націнкою 0%. Загалом на конкурс подали свої пропозиції три компанії. Після детального розгляду документів за рішенням комісії одна з компаній не була допущена до конкурсу», — повідомили в міністерстві.

При цьому зазначається, що виходячи з постанови Кабміну обрання переможця конкурсу здійснюється шляхом голосування членів конкурсної комісії по допущеному кандидату, який запропонував найнижче значення ціни природного газу, за якою «постачальник останньої надії» поставляє природний газ для споживача. Підкреслюється, що вона розрахована у відповідності з формулою з чітким визначенням розміру націнки постачальника останньої надії» і повинна бути не вище ніж на 20% максимальної ціни, що склалася на ринку природного газу за попередній місяць.

Раніше «Хвиля» писала, що голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив, що процедура зміни постачальника газу для населення стане з 1 липня істотно простіше.

За його словами, змінити постачальника газу з 1 липня можна шляхом відправки новому постачальнику заяву-приєднання. Причому, зробити це можна в один клік.