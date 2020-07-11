Знаменитий репер 50 Cent влаштував погром в ресторані (відео)

Афроамериканський хіп-хоп-виконавець 50 Cent вступив у перепалку з чоловіком в одному з ресторанів в місті Еджуотер, штат Нью-Джерсі, і влаштував погром в закладі. Запис події опублікував TMZ.

Відзначається, що перехожий підійшов до літньої веранди ресторану, почав знімати репера, який перебував в закладі з дівчиною, на камеру і провокувати. Музикант жбурнув в чоловіка стіл, однак він полетів у Лексус, який стояв біля ресторану, тому репер вирішив кинути у напрямку перехожого ще й стілець. Після цього 50 Cent і його супутниця покинули заклад.

У поліції заявили, що ніяких затримань у зв’язку з тим, що сталося не було.

Як відомо, 50 Cent – найпопулярніший репер, сценарист, режисер, підприємець і талановитий актор, який взяв участь в ряді примітних робіт відомих режисерів.

: ukrrain.com

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