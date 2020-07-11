Одночасність арештів і обшуків створює кумулятивний ефект

Історії з обшуками, арештами і останніх днів — різні. Об’єднує їх два фактори — відкладений характер і кумулятивний ефект.

Всі ці дії були відкладені до проведення голосування щодо поправок, щоб не викликати негативної реакції у різних цільових аудиторій. Арешт Сергія Фургала був питанням часу після арешту в минулому році Сергія Мистрюкова, давнього ділового партнера і, за версією слідства, подільника хабаровського губернатора. Приводом для арешту Івана Сафронова могло бути не тільки роздратування з приводу його статей, але і бажання відповісти Чехії за пам’ятник маршалу Конєву та «рицинова справа». Тому актуалізували стару інформацію, яку збирали багато років, але дотягнути її до кримінальної справи, мабуть, не вдавалося. А інших «чеських шпигунів» в короткі терміни представити не вдалося.

Нарешті, обшуки у активістів «Відкритої Росії» — це продовження добре відомого курсу на усунення будь-яких натяків на неконтрольовану вуличну громадську активність, подібну перебудовної. Досвід Михайла Горбачова, дозволив людям виходити на вулиці, розцінюється владою як вкрай невдалий. До того ж протестні настрої в найбільших містах досить високі, хоча і різні — тому ще в карантинний період заарештували ще недавно лояльного лівого політика Миколи Платошкина, закликав виходити на пікети до голосування.

Однак одночасність всіх цих арештів і обшуків створює кумулятивний ефект — вони сприймаються в публічному просторі як ланки одного ланцюга, незалежно від мотивів конкретних гравців і ступеня консенсусности прийнятих рішень. Причому порушується все більше число інтересів. Додамо до цього й історію з позбавленим сану схиигуменом Сергієм, який доповнює свій «православний сталінізм» і антисемітизм протестної риторикою — наприклад, засудженням вбивства собровцами в Єкатеринбурзі при спробі затримання «викрадача шпалер» Володимира Таушанкова. А духовні чада і симпатизанты продовжують його підтримувати — прикладом є візит до уральський монастир Марії Шукшиної. Всередині церкви позиції Сергія істотно слабкіше, ніж це можна здатися зовнішньої аудиторії — але фактор VIP-персон підвищує суспільний інтерес до його вчинків.

Всі незадоволені об’єднатися не можуть — важко уявити собі на одному мітингу, наприклад, Володимира Жириновського і Петра Верзілова. А прихильники європейського шляху розвитку Росії несумісні з конспірологи, пророкують загальне чіпування перед кінцем світу. Але наростання невдоволення в різних аудиторіях є цілком очевидним фактом, особливо значущим в умовах невисоких нафтових цін і пов’язаної з ним обмеженістю ресурсів.