П’яні водії в 2020-му побили річний антирекорд в Україні: поступка Зеленського варто життів

В Україні скасували кримінальне покарання за водіння в нетверезому вигляді, який було введено з 1 липня. По суті, нові правила діяли всього день, тепер порушників чекає адміністративна відповідальність і штрафи в розмірі до 51 тисячі гривень.

Але, на жаль, сумна статистика скоєних ДТП в країні, в тому числі через нетверезого водіння, говорить про те, що штрафи порушників не лякають. А світова практика показує, що тюремний термін може краще вплинути на горе-водія.

Жахлива статистика

Згідно з даними Національної поліції України, за 2019 рік зафіксовано 160 675 ДТП. В середньому це 440 аварій за добу. Загинуло на дорогах країни 3454 особи, травмовано – 32 736.

З причини нетверезого водіння за рік було скоєно 1216 з усіх ДТП, в яких загинуло 106 осіб, постраждало – 1616.

Станом на 1 червня в Україні з початку 2020 року вже зафіксовано 57 929 дорожньо-транспортних аварій. Найвищий рівень аварійності у Київі, за п’ять місяців у столиці відбулося 14 214 ДТП. На другому місці Одеська область, де з початку року зафіксовано 5166 аварій. На третьому місці з результатом 4798 аварій виявилася Київська область.

На жаль, всього за п’ять місяців нетверезі водії побили річний антирекорд по аварій -1664 випадку проти 1216 за весь 2019 рік. В них загинуло 49 осіб, травмовано – 386.

Кримінал скасовується

Як відомо, з 1 липня в Україні з’явився новий вид правопорушення – кримінальний проступок, до якого в основному віднесли злочину невеликої тяжкості – крадіжки, шахрайство або нанесення легких тілесних ушкоджень. Згідно із законом № 2617-VIII про спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів до проступку віднесли і водіння авто в нетверезому вигляді.

Документ був прийнятий ще восени 2018 року і підписаний п’ятим президентом України Петром Порошенком у квітні 2019 року. Нововведення повинні були почати діяти з 1 січня 2020 року, але для більш якісної підготовки правоохоронних органів і судів їх відклали до 1 липня 2020 року.

Передбачалося, що завдяки посиленню покарання за п’яне водіння, кількість ДТП вдасться знизити. А страх перед кримінальною відповідальністю змусить людину кілька разів подумати, чи варто сідати нетверезим за кермо.

Але 17 червня Верховна Рада прийняла законопроект №3314, яким повертається адміністративна відповідальність за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. 2 липня президент підписав документ, і зміни вступили в силу.

Тепер пьнство за кермом буде каратися штрафом 17-34 тис. грн і 51 тис. грн у разі повторного порушення.

Правила проіснували для автомобілістів всього день, але були випадки затримання водіїв за новою статтею Кримінального кодексу України, ні в Патрульній поліції України, ні в Національній поліції відповісти OBOZREVATEL не змогли.

Як карають у інших країнах

За водіння в нетверезому вигляді в світі карають по-різному, але кримінальна відповідальність є у багатьох. Наприклад, у США п’яний водій може сісти у в’язницю на шість місяців і позбутися прав на тривалий термін.

У сусідніх Латвії, Білорусі та Польщі керувати авто напідпитку також кримінально карані.

В Італії та Іспанії передбачені величезні штрафи, а за повторні або особливо грубі порушення можуть посадити на строк до 2 років.

В азіатських країнах все ще набагато жорсткіше. Наприклад, у Сінгапурі за п’яне водіння порушник може не тільки сісти у в’язницю, але і отримати до шести ударів палицею, якщо в аварії будуть потерпілі або постраждалі.

А в Китаї ДТП з летальним результатом може загрожувати винуватцю стратою. До вищої міри покарання можуть засудити і в Таїланді.