Росіян адже попереджали: не ходіть на голосування за Путіна

А вас попереджали: не ходіть на голосування, не беріть участі у будівництві путінського Рейху, бо він оцінить це дійство як згоду з правилами його ігрищ, і всмокчуть вас у своє черево повністю.

Тепер всі ваші крики – «Ми були проти! Ви нелегітимні!» – обнуляються як дід у бункері. Ходили? Погодилися з умовами свавілля? І ось він прийшов до вас, щоб пред’явити узаконене вами право намотати ваші кишки на свій кулачищем, пише Саша Сотник для Сотник ТБ. – Це – показова боротьба з «внутрішніми ворогами Рейху». І звір не заспокоїться до тих пір, поки не відшліфувати стіни печери до блиску, щоб потім на гладких поверхнях страхітливо розвісити скальпи повержених ворогів.

Так ось ти який, «План Путіна»! Втім, далеко не весь. Але після 1 липня, безумовно, він вступив у завершальну фазу.

Перше. Пересаджати всіх невдоволених і тих, що до них нелояльних, залякавши населення навіть більше, ніж у часи Сталіна. Це – раз плюнути, бо росіяни і так генетично – пуганые ідіоти. Але не просто ідіоти, а – ліниві й заздрісні, і ці характерні риси можна також звернути на благо Рейху, бо заздрісний ледар буде «стукати» на сусіда з задоволенням унаслідок державної важливості підлого «стуку».

Друга. Ніхто нікуди вже не їде через пандемію, яка трапилася як не можна до речі, і нових законів, які обмежать право громадян на вільний виїзд. Буде відроджено дозвільний принцип виїзду за кордон, а роль Овірів візьме на себе податкова служба. Бажає покинути територію Рейху буде зобов’язаний довести легальність походження кожної копійки, за період, зазначеної в Декларації. Якщо простіше: «На які бабки їхати збираєтесь? А легальні ваші гроші? Не ухилялися ви від сплати податків?..» Чи треба говорити, що для податківців-дозволителів в цьому випадку відкриється окрема корупційна поляна?

Третє. У парадигмі війни з усім світом, неминуче переформатується вся країна. Мілітарна машина, що формує держзамовлення, дозволить силовим структурам проникнути в усі сфери життя і виробництв. Поганий той бізнесмен, який не носить погони. Гасло «Вітчизна або смерть» стане ідеологічною основою для виховання нового покоління. Юні росіяни повинні бути готові будь-якої хвилини стати під рушницю і, не замислюючись, стекти кров’ю за батьківщину. При цьому, тільки приналежність до силових структур дасть середньостатистичному росіянину відчуття захищеності. Простий цивільний плебей відчує повне безправ’я. У будь-яку хвилину озвірілі поліцаї або росгвардейцы зможуть потягти його в самий темний куток печери, щоб заради забави пограти з ним в «веселу пляшечку».

Покірний плебс буде зрідка обурюватися, і навіть час від часу являти правоохреневшему звірині одинаків Манюровых, але масового антифашистського руху опору створити не вирішиться. Суспільство вже знищено, а умовні Навальні та Яшини зможуть зображати з себе опозицію тільки на маленькій легальної галявині, відведеної фашней для випуску пари і фіксації нових незгодних. Адже для режиму головне – стежити за рухом і незримо контролювати процес, щоб в поголів’я не зріс реальний вожак, здатний повести за собою зневірені маси. І це триватиме рівно до тих пір, поки ще хтось виходить з травоїдними гаслами, після чого священних корів опозиції утилізують.

Четверте. Тоталітаризм передбачає повернення до колишньої військової доктрини тоталітарного СРСР: війни з усім світом. Оскільки відтепер міжнародні закони і угоди перетворені в порожній звук, вылупившийся в бункері рейхс-фюрер може зважитися на відчайдушний мілітаристський кидок в сторону Миколаєва, Херсона та Одеси. Чим сильніше шок – тим ближче перемога. Жоден диктатор не цінує людські життя, граючи ними на догоду своїм амбіціям. А для більшого шоку гитлереющему Пу потрібен потужний «бум» з яскравим світловим ефектом. Причому, треба встигнути потрясти світ до завершення президентських виборів у США. Приміром, використати якесь супер-зброю, застосування якого поставить у Вашингтоні і Лондоні, Берліні та Парижі пацанський питання руба: «Ви готові ризикнути і розпочати бійку з противником, що володіє такою зброєю? Ви довго сміялися над нашими мультиками, але те, що зараз сталося – не анимашка, а реальність. Чи готові ви випробувати її на собі?.. От і думайте, а ми поки розвісимо прапори рейху над Одесою, тому що Одеса – російське місто!..»

Саме в цій точці і буде прийнято остаточне рішення: бути фашне чи не бути. Так вийшло, що онуки соратників Сталіна – друзів Гітлера – сьогодні уявили себе спадкоємцями недовоеванной війни. Це Захід здається, що Друга світова і Холодна війни – у минулому. Упоротые нащадки сталіністів вважають інакше. Не втомлюючись дякувати міфічного діда за давню перемогу, вони не перестають журитися від того, що ця перемога була не повною. «Сталін хотів весь кульку в кишеню покласти, так обіссався на килимку і помер. А Хрущов виявився заздрим і мстивим слабаком. Брежнєв – той і зовсім маразматик. Андропов швидко помер, а там Горбачов, перескочивши через труп Черненко, зрадив велику ідею світового панування за можливість жирно жити в Німеччині. Добре, що алкаш Єльцин привів в Кремль Путіна, який професійно і по-чекістськи наколов всіх цих Бушів з Обамами і Меркелей з Макронами. І ось настала пора піти у наш останній і рішучий бій!..»

Скільки разів можна повторювати: фашизм зсередини перемогти неможливо, йому можна нанести смертельне ураження при зіткненні ззовні. При цьому природа фашни саме така, що вона буквально жадає такого зіткнення, свідомо йдучи ва-банк. Кожен фашист вірить в зумовленість долі. І кожен нинішній росіянин вірить, тому й не намагається що-небудь змінити. «Знати доля така» — ця фраза і стане епітафією на могилі бездарних онуків не довоевавших переможців…