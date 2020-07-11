Лерос заявив про плани Єрмака купити великий український телеканал

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак хоче купити «24 канал». Про це написав у Facebook народний депутат з фракції «Слуга народу» Гео Лерос.

«У мене є інсайдерська інформація, що Єрмак намагається купити 24 канал, я чув про це ще три тижні тому. Розуміючи, що випуск зі мною можуть зняти з ефіру, я вночі написав пост, щоб це не сталося», — написав він.

За словами нардепа, випуск з них зняли з ефіру каналу.

«Випуск зняли. Вангую, що тепер на 24 каналі будуть показувати Єрмака. Я дуже поважаю журналістський колектив 24 каналу, вдячний редактору програми за честь бути її гостем, але ми повинні зупинити цензуру, знищення свободи слова і брутальний наступ на демократію в Україні», — написав Лерос.

Журналіст Петро Терентьєв звернув увагу, що нещодавно прес-секретар президента України Юлія Мендель почала рекламувати публікації «24 каналу».

«Чому я тепер допускаю можливість, озвучену Леросом, тому що Мендель не підпустить до себе або Зеленському з Єрмаком ЗМІ яке не надасть їм теплу ванну», — написав він.