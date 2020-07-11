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У Миколаєві активіста будинку знайшли з вогнепальним пораненням голови

11.07.2020

У Миколаєві активіста знайшли з вогнепальним пораненням голови в його власному будинку. Про це повідомили в комунікаційному відділі ГУ НП в Миколаївській області.

У суботу близько 7:45 до правоохоронців надійшло повідомлення з лікарні швидкої», що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено, що потерпілий отримав несквозное вогнепальне поранення в голову.

З’ясувалося, що чоловік — активіст громадської організації, місцевий житель. Зараз медики надають йому необхідну допомогу. Слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події, вирішується питання про надання правової кваліфікації.

За інформацією «Цензор.НЕМАЄ«, потерпілий — голова Миколаївської обласної організації партії «Свобода» Демид Губський. Поліція поки ніяк це не коментує.

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