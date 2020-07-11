На Львівщині оголосили штормове попередження

Упродовж трьох днів на території Львівської області можливі сильні зливи, шквали 17-22 м/с та град. Очікується підйом рівнів води на річках басейнів Сяну та Дністра.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівські області.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометрології на території Львівської області 11 липня у другій половині дня грози, місцями сильні зливи, під час гроз подекуди шквали 17-22 м/с та град. Окрім того, впродовж 12 та 13 липня на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській області очікується підйом рівнів води на 0,3 – 1,3 метра над рівнями, які були зафіксовані станом на 08:00 ранку 10 липня. Також ситуація може загостритися у Самбірському районі області, де можливий початковий вихід води на заплаву поблизу села Луки.

“Подібне попередження у нас вже було минулого тижня, – розповів журналістці Еспресо головний фахівець прес-служби ГУ ДСНС України у Львівській області Ігор Курус.

– Втім рівень води відтоді впавши. Станом на сьогодні все залежатиме від кількості опадів і їх місця: будуть поодинокі опади, чи розсіються по області”. Рятувальники просять мешканців бути пильними та розважливими. Наголошують на правилах безпеки під час негоди. “Якщо під час грози людина опинилася на відкритій місцевості – потрібно сховатися, аби не спровокувати попадання блискавки, – підсумовує Ігор Курус. – Не ховатися під великими і розлогими деревами, а знайті прихисток у будівлі. Можна сховатися в автомобілі. В жодному разі не продовжувати відпочинок на води, адже водойма притягує блискавку”. Це не перші шквальні опади на Львівщині.

Нагадаємо, гроза завдала лиха львівським селах ще наприкінці минулого місяця. Відтак 23 червня та 4 липня потерпіли від негоди Стрийський, Старосамбірський та Жидачівський райони. Тоді розлилася річка Турянка у селі Зарічне Стрийського району та річка Катінка, що на Старосамбірщині. Було підтоплено сотні житлових будинків, присадибних ділянок, криниці та дороги. Нині ці райони залишаються під найбільшою загрозою.