Над Донбасом зафіксували пасажирський літак

Літак Уральські авіалінії під час рейсу з Анапи до Санкт-Петербурга порушив два заборони на перельоти.

У повітряному просторі України над непідконтрольним Донбасом напередодні зафіксований проліт пасажирського літака, свідчать дані сервісу Flightradar24.

Згідно з його даними, політ в закритій з-за бойових дій зоні скоїв Airbus A319-112 компанії Уральські авіалінії. Рейсі U6346 (SVR346) виконував переліт за маршрутом Анапа – Санкт-Петербург.

Літак летів через територію ОРДЛО, Луганської та Харківської областей.

Як відомо, польоти над зоною бойових дій на Донбасі заборонені з тих пір, як влітку 2014 був збитий рейс МН17.

Днями владі довелося домовлятися про режим тиші з сепаратистами, щоб використовувати авіацію для гасіння пожеж у Луганській області.

Крім того, у вересні 2015 року Україна заборонила польоти над своєю територією російських літаків.