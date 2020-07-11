Коли Володимир Путін на селекторі за витік нафти в Норильську запитав, що ж ми тепер — новини з соцмереж будемо дізнаватися, це було схоже на жарт. Але коли Дмитро Пєсков запевнив журналістів, що про їх реакції на «справу Сафронова» буде доповіли президентові, стало ясно: не жартував Володимир Володимирович.

Президент РФ Ст. Путін отримує інформацію в «течках з гербами». Звичайно, в соцмережах інформація більш свіжа, як би прямо зі сковорідки, ще гаряча. Але і фейків повно. А в «течках» вона охолодити, відфільтрована, обглодана, обсосана, перевірена і відсортована. Фейк в татка не покладуть.

Правда, є ризик з реакцією спізнитися. Ну що ж, у кожному ділі свої витрати. Та й вік не той вже, пізно переучуватися. Батьки-діди вручну, без всяких інтернетів правили — і он яка держава була, весь світ у страху тремтів. Хоча колега в Америці на 6 років старше, а нишпорить по цим соцмереж, як молодий. Навіть державою керує через «Твіттер».

Але у нас свій, особливий шлях. Ми ж окрема цивілізація.