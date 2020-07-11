Комунальна корпорація “Київавтодор” оголосила тендер на будівництво велосипедної доріжки по Набережному шосе від Поштової площі до моста імені Патона очікуваною вартістю 170,58 млн грн, пише БизнесЦензор з посиланням на ProZorro.

Виходячи з умов тендеру, планується побудувати велосипедну доріжку довжиною близько 8 км на місці незадіяних трамвайних колій на набережній. Доріжка повинна бути оснащена світлофором в районі ресторану Queen, освітленням, системою відеоспостереження і упорядкована прилегла територія. Проект планують завершити до 2022 року. Оплата робіт буде здійснено через 30 днів після виконання. Аукціон призначено на 15 серпня.

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SKELET-info

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У кличка збираються витратити 170 млн на будівництво велодоріжки на набережній оновлено: 11 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0