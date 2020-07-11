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У кличка збираються витратити 170 млн на будівництво велодоріжки на набережній

11.07.2020

Комунальна корпорація “Київавтодор” оголосила тендер на будівництво велосипедної доріжки по Набережному шосе від Поштової площі до моста імені Патона очікуваною вартістю 170,58 млн грн, пише БизнесЦензор з посиланням на ProZorro.

Виходячи з умов тендеру, планується побудувати велосипедну доріжку довжиною близько 8 км на місці незадіяних трамвайних колій на набережній. Доріжка повинна бути оснащена світлофором в районі ресторану Queen, освітленням, системою відеоспостереження і упорядкована прилегла територія. Проект планують завершити до 2022 року. Оплата робіт буде здійснено через 30 днів після виконання. Аукціон призначено на 15 серпня.

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SKELET-info

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У кличка збираються витратити 170 млн на будівництво велодоріжки на набережній оновлено: 11 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

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